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Посоревноваться в прыжках через нарты смогут гости фестиваля в Ханты-Мансийске

08:21 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admhmansy.ru
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Фестиваль этноспорта финно-угорских народов "Каркам ёх" пройдет в первые дни нового года в Археопарке в Ханты-Мансийске. 

Все желающие смогут попробовать себя в прыжках через нарты, стрельбе из лука, перетягивании палки на оленьей шкуре, бег (ходьба) на камусных лыжах.

Все эти традиционные забавы северных народов уходят корнями в далекое прошлое, когда на землю приходил месяц большой темноты или "Нарка пэвдей", как его называют жители тундры. Этот месяц, согласно народному календарю, охватывает последние дни декабря и начало января.

"Месяц большой темноты" - это время тихих домашних хлопот. Мужчины запасаются материалом для изготовления нарт, хореев, шестов для каркаса чума. Женщины собирают чагу - наросты на березе, из которой готовят гигиенический препарат. А молодежь меряется своими силами и мастерством – кто перепрыгнет через большее количество нарт, кто ловчее набросит тынзян (аркан из оленьей кожи) на хорей (тонкий шест для управления упряжкой), быстрее пробежит на лыжах. А вечерами у семейного очага рассказывают сказки, поют песни.

В программе фестиваля этноспорта - соревнования по колке дров, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах, катание на оленьей шкуре, традиционная кухня и работа игровой площадки. А для самых маленьких катание на оленьей шкуре. Победитель получает сладкий приз (или катание на оленьей упряжке).

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Теги: коренные народы Севера , Новый год , туризм , фестиваль , Ханты-Мансийск
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