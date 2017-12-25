В Ялуторовском остроге пройдет новогодний квест царя Берендея

Фото пресс-службы Ялуторовского острога

Квест "Берендеево царство" пройдет в туристическом комплексе "Ялуторовский острог" с 3 по 7 января.

Для гостей приготовлены неожиданные сюрпризы, а также душистый чай и угощения. По словам организаторов, только в это время здесь состоится катание на сказочных санях, будет работать колодец исполнения желаний и пройдут традиционные веселья вокруг красавицы-елки. С 3 по 7 января в остроге Дед Мороз со своей свитой примет желающих с 12 до 16 часов.

Для любителей острых приключений у организаторов приготовлен будоражащий кровь квест "Тайна острожного подземелья". Заявки нужно подавать заблаговременно по телефону: 2-05-95.

Весь январь в Ялуторовском остроге можно будет посетить выставку, посвященную русскому народному костюму XIX-XX века "Русская краса". Также с 3 января по 31 января будет работать экспозиция творческих работ детей ДШИ им. С. И. Мамонтова "Удивительный мир красок", выполненных в технике роспись по стеклу.