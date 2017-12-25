В Сургутском районе полицейские задержали грабителя

Фото: СКР

Обвинение в грабеже предъявлено жителю Лянтора 1998 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому району, мужчина вырвал из рук жительницы Нижнесортымского сельского поселения 1992 года рождения сумку, в которой находились банковские карты, сотовый телефон и деньги. Полицейские задержали грабителя, похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.