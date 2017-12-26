ВТБ предоставил более трех миллиардов рублей кредитов сельхозпредприятиям УФО

Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

3,4 млрд рублей кредитов выдал корпоративный филиала ВТБ предприятиям агропромышленного комплекса УФО за 11 месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, большая часть заемных средств предоставлена по программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ. Кредитный портфель АПК в банке ВТБ в УФО на 1 декабря 2017 составил 4,7 млрд рублей.

В целом по стране с января по ноябрь текущего года в рамках реализации совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса банк ВТБ заключил кредитные соглашения с компаниями среднего бизнеса на общую сумму более 50 млрд рублей. При этом большая часть данных средств – 31 млрд рублей - инвестиционные кредиты. В качестве льготных заемщиков Министерством одобрены 400 клиентов банка.

Как отмечает руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова, поддержка региональных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является одним из приоритетных направлений работы банка в Тюменской области. Доступный кредитный ресурс, который обеспечивает ВТБ, позволяет местным производителям развиваться и составлять реальную конкуренцию транснациональным компаниям.

ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной практической реализации программы, предельная процентная ставка по условиям которой составляет 5% годовых. Благодаря существенному упрощению в 2017 году процедуры получения субсидий льготные кредиты стали использовать даже те аграрии, которые раньше воздерживались от банковского кредитования.