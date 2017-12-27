Жители села Осинник довольны новыми очистными сооружениями

Фото: администрация Уватского района

Качество воды в с. Осинник Уватского района стало гораздо лучше после запуска водоочистных сооружений. Об этом жители рассказали главе района Сергею Путмину во время его приезда в село.

Как сообщает районная администрация, оборудование было установлено в рамках программы по обеспечению населения Тюменской области чистой водой в 2017 году. Руководитель районной дирекции по управлению муниципальным хозяйством Андрей Лыков пообещал жителям приобрести сменный элемент для очистки воды.

Есть и проблема. В часы-пик в селе напор воды слабый. Сергей Путмин поручил провести технические работы по переврезке фильтрующей установки.

Напомним, что по региональной программе в Уватском районе отремонтирован павильон розлива чистой воды в Ивановке и заменены изношенные сети водоснабжения на сети в полипропиленовом исполнении в Увате, Красном Яре, Туртасе, с. Демьянское.