Тюменских студентов-спортсменов на универсиаде-2019 в Красноярске встретит новый аэропорт

Фото пресс-службы исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады

Тюменских студентов-спортсменов на универсиаде-2019 в Красноярске встретит новый аэропорт

Новый терминал международного аэропорта, построенный специально для участников и гостей Зимней универсиады-2019, открылся в Красноярске.

Концепция обновленного аэровокзала - "Дети одной реки". Она означает, что аэропорт является воротами в мегарегион, который объединяет Хакасию, Туву и Красноярский край вокруг великой реки Енисея.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Соревнования пройдут по 11 видам спорта, в числе которых 8 обязательных - биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек. В качестве дополнительных дисциплин в программу универсиады включены фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом.

"Изюминками универсиады в Красноярске станут прекрасная природа и знаменитое сибирское гостеприимство. Хотите быть любимыми - приезжайте, мы вас согреем, накормим, сделаем все, чтобы вы никогда не забыли Сибирь", - обратился к будущим участникам соревнований и болельщикам посол универсиады-2019, чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В рамках подготовки к универсиаде в Красноярске будет построено 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, а уже действующие спортивные сооружения будут реконструированы по международным стандартам.

"Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в универсиаде-2019 в таких традиционных для нас видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей. Статус универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко