"Газпром межрегионгаз Север" подвел итоги года

Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз Север" на последнем в текущем году заседании технического совета подвела итоги деятельности компании за 2017 год. Особое внимание было уделено вопросам проведения необходимых мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов, входящих в зону ответственности общества.

"По состоянию на 27 декабря все плановые работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования специалистами общества выполнены в полном объеме, - рассказал главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Сергей Дартау. - Проведены инструктажи потребителей голубого топлива по правилам пользования газом в быту. Для удобства потребителей на сайте компании будут также размещены графики ТО ВДГО на 2018 год".

Сотрудники газовой службы напоминают потребителям о необходимости соблюдения правил безопасности и настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными при обращении с любым газовым оборудованием. В случае обнаружения запаха газа немедленно обращаться в аварийную службу, сообщает пресс-служба компании.



