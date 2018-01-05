Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

46-летнего жителя д. Глубокой Голышмановского района задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Голышмановский" при проверке полученной оперативной информации. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъяли сверток с предположительно наркотическим веществом.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что в свертке находилось наркотическое вещество марихуана массой около 190 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств", сообщает УМВД России по Тюменской области.