Животноводы Викуловского района пользуются агрофраншизой

Фото: АПК

Четыре личных подсобных хозяйства Викуловского района стали участниками агрофраншизы в 2017 году. Как сообщает районная администрация, это помогает животноводам развивать производство и реализовывать продукцию.

Два хозяйства перешли на франшизу еще весной. В декабре заключены очередные договоры двух хозяйств с сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Тюменские молочные фермы" на поставку 50 бычков голштино-фризской породы.

Животные уже доставлены в Викуловский район.