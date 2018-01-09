В Ишимском районе был насмерть сбит мужчина

Фото ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

406 нарушений правил дорожного движения выявлено в Ишиме с 1 по 8 января.

По информации старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" Елены Тагильцевой, из них шесть водителей управляли автомобилем в пьяном виде, 54 пешехода нарушили правила перехода проезжей части дороги, а 80 человек не посчитали нужным пристегнуться.

Утром 8 января 36-летнего пешехода на 271 км автодороги Тюмень - Омск сбил маршрутный автобус "Мерседес Бенц" под управлением 40-летнего водителя. Он перевозил пассажиров из Ишима в Тюмень.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход переходил трассу в неположенном месте.

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Соб. инф.