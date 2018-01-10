На Ямале пробурили первую в России четырехствольную многозабойную скважину

фото пресс-службы ПАО "Газпром нефть"

Строительство первой в России многозабойной скважины с четырьмя горизонтальными обсаженными стволами завершила компания "Газпромнефть-Ямал" на Новопортовском месторождении .

Как сообщает пресс-служба ПАО "Газпром нефть", общая проходка составила 6 тыс.756 м, из которых 4 тыс. 411 м пробурили в целевом пласте. Скважину построили за 39 суток со скоростью 5,78 суток на одну тысячу метров.

Бурение многозабойных горизонтальных скважин позволит кратно увеличить дренирование расчлененного низкопроницаемого пласта и существенно повысить коэффициент извлечения нефти из продуктивных горизонтов, вовлекая в разработку краевые запасы без бурения дополнительных скважин.

При строительстве скважины нефтяники использовали оборудование российского производства, доработанное с учетом специфики геологических условий Новопортовского месторождения.