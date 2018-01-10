В Тюменской области продолжается реализация программы импортозамещения

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20 предприятий Тюменской области закупили продукцию на общую сумму более 2 млрд рублей в 2017 году, воспользовавшись господдержкой в форме возмещения из регионального бюджета нефтегазовым компаниям стоимости оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на тюменских предприятиях в размере 5%.

В прошлом году также подписан ряд стратегических документов, направленных на развитие промышленности региона, соглашений о сотрудничестве и дорожных карт по использованию продукции тюменских предприятий в интересах крупнейших нефтегазовых компаний "Газпром нефть", "Роснефть", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "СИБУР Холдинг". С 2016 года реализуется соглашение с "Газпромом".

В 2017 году направлено около 140 предложений тюменских промышленных предприятий, вузов, ученых, ИТ-компаний, производящих импортозамещающую, инновационную и высокотехнологичную продукцию, разработанных исключительно под потребности заказчиков, занятых в сфере ТЭК. По реализации каждого предложения выстраивается сотрудничество.

Продолжается работа по освоению производства импортозамещающей продукции. 87 предприятий Тюменской области (в 2016 году их было 57) участвуют в реализации федеральных отраслевых планов импортозамещения по 93 проектам со 192 номенклатурными позициями. Кроме того, вне рамок федеральных отраслевых планов 64 предприятия реализуют 98 проектов по региональному плану импортозамещения.

"Соглашение ОПЕК+ пока продлено и, как мы видим, оно действительно положительно влияет на цену нефти, будем надеяться, что за счет этого эффекта мы получим те дивиденды, на которые рассчитывали, - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. - В 2018 году мы продолжим реализацию проектов в сфере нефтепереработки и нефтегазохимии, активизируем программу импортозамещения, которая уже приносит неплохие плоды. Главное - не опускать руки, а работать и еще раз работать. Тогда и результат будет".