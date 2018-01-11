Спасенный из горящего дома в Ноябрьске ребенок идет на поправку

Спасенный из горящего дома в Ноябрьске ребенок идет на поправку/фото: ИА "Тюменская линия"

Четырехлетний мальчик, спасенный пожарными из горящей квартиры в Ноябрьске, идет на поправку. Ребенок переведен из отделения реанимации в соматическое отделение, он получает всю необходимую помощь.

Напомним, что ночью 30 декабря 2017 года на центральный пункт пожарной связи Ноябрьска поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на ул. Космонавтов. На момент прибытия первого пожарного подразделения шел густой черный дым из окон квартиры на четвертом этаже. Пожарные немедленно приступили к спасению людей и тушению пожара. Из горящего здания спасли 11 человек, ребенок и двое взрослых мужчин доставлены в городскую больницу. Пожар был ликвидирован. Огнем повреждена одна из квартир дома. В тушении принимали участие 11 человек личного состава МЧС России и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.