Губернатор поздравил работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с праздником

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

В прокуратуре Тюменской области несут службу ответственные и высококвалифицированные специалисты. Они сохраняют и развивают традиции, заложенные предшественниками, с честью продолжают дело, начатое ветеранами ведомства, ежедневной плодотворной работой вносят вклад в улучшение социально-экономического положения региона, в защиту прав и интересов земляков.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

По словам главы региона, важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органами государственной власти и общественностью. Такое сотрудничество повышает эффективность решения стоящих задач.

"Благодаря общим усилиям наш регион становится все более комфортным и безопасным для проживания. Три года подряд отмечается снижение числа преступлений, а если сравнивать с 2006 годом, то их количество сократилось более чем вдвое. Вместе мы участвуем в совершенствовании законодательства, обеспечиваем порядок и стабильность в Тюменской области. Многое предстоит еще сделать, но мы обязательно добьемся успеха. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отчизны!", - подчеркнул Владимир Якушев.