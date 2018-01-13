Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

admtyumen.ru

Конструктивный диалог между правительством Тюменской области и органами прокуратуры региона – это главное достижение в совместной работе двух структур. Благодаря эффективному сотрудничеству удается защищать права и интересы граждан, продуктивно работать на благо региона.

Об этом в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику и 296-й годовщине со дня образования прокуратуры России, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы с вами плотно взаимодействуем практически по всем направлениям, разрабатываем новые региональные законы, нормативно-правовые акты, по которым живет потом все население региона. Любое направление, любая область нашей работы, которая сегодня осуществляется, делается совместно. Мы работаем практически по всему спектру государственного и муниципального управления, в том числе по совершенствованию регионального законодательства, защите прав обманутых дольщиков, по вопросам выплаты заработной платы", - отметил глава региона.

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, поздравляя коллег, подчеркнул, что тюменскими прокурорами в 2017 году проделана огромная работа по защите социальных и других прав граждан, координации деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией, защите экономических интересов государства, охраны окружающей среды.

Пресечено более 34 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесено 3,1 тыс. протестов, почти 5,5 тыс. представлений, предостережено о недопустимости нарушения закона более 1,3 тыс. лиц, в суды подано 5,9 тыс. исков и заявлений на сумму более 426 млн рублей. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены почти 9 тыс. должностных лиц. По материалам прокуратуры возбуждено 223 уголовных дела.

"В зоне особой ответственности прокуроров находились вопросы соблюдения трудовых прав граждан, дольщиков. Благодаря прокурорскому вмешательству и в тесном взаимодействии с органами власти в регионе погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 600 млн рублей, введены в эксплуатацию четыре дома-долгостроя, восстановлены права более 800 граждан-дольщиков. Значительные усилия прокуроров были сконцентрированы на обеспечении законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявлено более 2,2 тыс. нарушений", - сказал прокурор области.

Владимир Владимиров поблагодарил коллег за слаженную командную работу, профессионализм, целеустремленность, выдержку и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии для решения важных задач, которые ставят руководство страны и Генеральная прокуратура России.

Слова благодарности прозвучали и в адрес губернатора Владимира Якушева, правительства региона, областной думы, главного федерального инспектора, а также правоохранительных органов и других структур.

В соответствии с поручением Генерального прокурора РФ Владимир Владимиров вручил Владимиру Якушеву именной офицерский кортик за существенную помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры, обеспечении взаимодействия с органами прокуратуры.

Слова поздравления прозвучали и от главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. Он подчеркнул, что прокуратура во все времена была и продолжает оставаться надежной опорой российской государственности. "Вы стоите на страже законов и правопорядка, отстаиваете права и интересы наших граждан. В тюменской прокуратуре работают настоящие профессионалы, люди высокой ответственности, высокой организации, самоотверженные и преданные своему делу. Об этом свидетельствуют результаты вашей работы", - отметил он.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, поздравляя прокуроров, отметил их высокий профессионализм. "Отношения между прокуратурой и областной думой сложились очень добрые, мы много делаем в части формирования нормативно-правовой базы, приведения законодательства Тюменской области в соответствие с федеральным. Это способствует защите прав и интересов наших граждан, социально-экономическому развитию нашего региона, созданию благоприятного инвестиционного климата", - добавил спикер регионального парламента.

На торжественном мероприятии прокурор области вручил награды Генерального прокурора России 23 работникам прокуратуры и шести ветеранам за самоотверженный труд.

Так, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" награжден начальник отдела кадров Алексей Кирюхин. "Медаль Руденко" получили старший помощник прокурора области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления прокуратуры Тюменской области Людмила Погребинская и заместитель прокурора Сладковского района Лилия Гришечко.

Нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации" награжден прокурор Центрального округа Тюмени Султан Ксимов. Знаков отличия "За верность закону" удостоены сотрудники областной прокуратуры, а также прокуроры Казанского, Юргинского, Ялуторовского районов. Медалью "Ветеран прокуратуры" награждена главный специалист Тобольской межрайонной прокуратуры Надежда Иванова.

Завершая мероприятие, Владимир Владимиров заверил, что тюменские прокуроры будут и впредь свято беречь и приумножать лучшие традиции российской прокуратуры.

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Любовь Голышева