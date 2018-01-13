up

13.01.2018 суббота

USD 56,6019

EUR 68,2562

В Тюмени -27..-29 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

18:53 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Конструктивный диалог между правительством Тюменской области и органами прокуратуры региона – это главное достижение в совместной работе двух структур. Благодаря эффективному сотрудничеству удается защищать права и интересы граждан, продуктивно работать на благо региона. 

Об этом в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику и 296-й годовщине со дня образования прокуратуры России, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы с вами плотно взаимодействуем практически по всем направлениям, разрабатываем новые региональные законы, нормативно-правовые акты, по которым живет потом все население региона. Любое направление, любая область нашей работы, которая сегодня осуществляется, делается совместно. Мы работаем практически по всему спектру государственного и муниципального управления, в том числе по совершенствованию регионального законодательства, защите прав обманутых дольщиков, по вопросам выплаты заработной платы", - отметил глава региона.

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, поздравляя коллег, подчеркнул, что тюменскими прокурорами в 2017 году проделана огромная работа по защите социальных и других прав граждан, координации деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией, защите экономических интересов государства, охраны окружающей среды.

Пресечено более 34 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесено 3,1 тыс. протестов, почти 5,5 тыс. представлений, предостережено о недопустимости нарушения закона более 1,3 тыс. лиц, в суды подано 5,9 тыс. исков и заявлений на сумму более 426 млн рублей. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены почти 9 тыс. должностных лиц. По материалам прокуратуры возбуждено 223 уголовных дела.

"В зоне особой ответственности прокуроров находились вопросы соблюдения трудовых прав граждан, дольщиков. Благодаря прокурорскому вмешательству и в тесном взаимодействии с органами власти в регионе погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 600 млн рублей, введены в эксплуатацию четыре дома-долгостроя, восстановлены права более 800 граждан-дольщиков. Значительные усилия прокуроров были сконцентрированы на обеспечении законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявлено более 2,2 тыс. нарушений", - сказал прокурор области.

Владимир Владимиров поблагодарил коллег за слаженную командную работу, профессионализм, целеустремленность, выдержку и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии для решения важных задач, которые ставят руководство страны и Генеральная прокуратура России.

Слова благодарности прозвучали и в адрес губернатора Владимира Якушева, правительства региона, областной думы, главного федерального инспектора, а также правоохранительных органов и других структур.

В соответствии с поручением Генерального прокурора РФ Владимир Владимиров вручил Владимиру Якушеву именной офицерский кортик за существенную помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры, обеспечении взаимодействия с органами прокуратуры.

Слова поздравления прозвучали и от главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. Он подчеркнул, что прокуратура во все времена была и продолжает оставаться надежной опорой российской государственности. "Вы стоите на страже законов и правопорядка, отстаиваете права и интересы наших граждан. В тюменской прокуратуре работают настоящие профессионалы, люди высокой ответственности, высокой организации, самоотверженные и преданные своему делу. Об этом свидетельствуют результаты вашей работы", - отметил он.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, поздравляя прокуроров, отметил их высокий профессионализм. "Отношения между прокуратурой и областной думой сложились очень добрые, мы много делаем в части формирования нормативно-правовой базы, приведения законодательства Тюменской области в соответствие с федеральным. Это способствует защите прав и интересов наших граждан, социально-экономическому развитию нашего региона, созданию благоприятного инвестиционного климата", - добавил спикер регионального парламента.  

На торжественном мероприятии прокурор области вручил  награды Генерального прокурора России 23 работникам прокуратуры и шести ветеранам за самоотверженный труд.

Так, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" награжден начальник отдела кадров Алексей Кирюхин. "Медаль Руденко" получили старший помощник прокурора области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления прокуратуры Тюменской области Людмила Погребинская и заместитель прокурора Сладковского района Лилия Гришечко.

Нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации" награжден прокурор Центрального округа Тюмени Султан Ксимов. Знаков отличия "За верность закону" удостоены сотрудники областной прокуратуры, а также прокуроры Казанского, Юргинского, Ялуторовского районов. Медалью "Ветеран прокуратуры" награждена главный специалист Тобольской межрайонной прокуратуры Надежда Иванова.

Завершая мероприятие, Владимир Владимиров заверил, что тюменские прокуроры будут и впредь свято беречь и приумножать лучшие традиции российской прокуратуры.

﻿
1 /

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Андрей Руцинский , Владимир Владимиров , Владимир Якушев , прокуратура , Сергей Корепанов

Последние новости

19:24 Тюменские молодежные театры сыграли новогодние спектакли в Москве
19:09 Агентство инфраструктурного развития Тюменской области возглавила Ольга Романец
18:53 Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником Фото
18:47 Валентин Сидорин: молодежная пресса имеет большое значение для подготовки будущих журналистов
18:05 Неравнодушные тюменцы продолжают нести вещи для погорельцев
17:54 13 января - события дня
17:43 В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы
17:32 Тюменский фестиваль пельменей готов побить рекорд
17:21 В России появятся "Заслуженные журналисты"
17:10 Социологи подсчитали расходы россиян на Новый год
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

Губернатор подписал распоряжение о матпомощи жильцам дома на улице Олимпийской

Губернатор поздравил работников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Инвестпроекты дадут Тюменскому району еще триста рабочих мест

В Тюменском районе продолжают ремонтировать дороги

"ЗапСибНефтехим" заключил сто тридцать контрактов на поставку стройматериалов

Общество

Тюменские молодежные театры сыграли новогодние спектакли в Москве

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области возглавила Ольга Романец

Валентин Сидорин: молодежная пресса имеет большое значение для подготовки будущих журналистов

Спорт

Слезами счастья завершился хоккейный турнир "Сладкоежка" в Тюмени

Тюменцы будут сдавать нормы ГТО по новым правилам

Навстречу спорту: почему биатлон любит азартных и как воспитать чемпионов?

Происшествия

В Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил в полицейского из ракетницы

Похититель труб пойдет под суд в Уватском районе

Полицейские Тюменского района изъяли амфетамин
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+