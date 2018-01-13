Сборная России выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото: Союза биатлонистов России

Российская чемпионская четверка — Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин — выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, победу одержала норвежская команда, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете.

"В эстафете до последнего есть шанс. Я расстроился, что был далековато от первой тройки, но это биатлон, это эстафета. Не мог не воспользоваться шансом и боролся с самого начала. Начал не очень быстро, пропустил Ландертингера, думал, что разомнусь. Но потом услышал подсказку тренера, что проигрываем очень много, и включился в работу. Пошел в своем темпе, может, даже выше. На втором круге не думал, что так быстро догоню итальянца. Не поверил своим ушам, что так сокращаю отрыв. Не сумел отстрелять чисто – поспешил. Задержался бы на полсекунды, тогда смог бы стрельнуть на ноль. Рад, что соперники нам дали такой шанс попасть на пьедестал. Третье место – это близко к победе, впереди нас ждет еще больше", – рассказал биатлонист в эфире "Матч ТВ".

Определен состав российской команды, которая выступит в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На старт выйдут Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт. Гонка пройдет в субботу, 13 января. Старт в 16 часов 30 минут по московскому времени.