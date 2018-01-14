ФК "Тюмень" приступил к тренировкам

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ФК "Тюмень" начал подготовку ко второй части первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Команда Владимира Маминова дома проведет первый учебно-тренировочный сбор в 2018 году, сообщается на официальном сайте клуба.

Тюменцы в стартовый день домашнего сбора провели занятие в тренажерном зале и совершили легкую пробежку на свежем воздухе. Игровые занятия команды планируется проводить на верхнем поле стадиона "Геолог". В ближайших планах сибиряков значится прохождение медицинского осмотра.

Тренировки черно-белых в Тюмени продлятся до 23 января. Затем подопечные Маминова отправятся на второй учебно-тренировочный сбор в Сочи. Заключительный этап подготовки сибиряков к возобновлению текущего сезона состоится на Кипре и включит в себя участие в традиционном розыгрыше Кубка ФНЛ.

Сейчас с "Тюменью" тренируется большая группа потенциальных новичков. Состав черно-белых официально покинули Олег Мурачёв, Александр Головня, Дмитрий Иванов и Алексей Пустозёров. Защитник Иван Сметанин вторую часть сезона должен провести на правах аренды в команде второго дивизиона - "Торпедо" из Владимира, но первый сбор воспитанник местного футбола проходит в родном клубе.