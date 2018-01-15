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Тюменский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзу Кубка мира

12:20 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы ЦСП

Тюменец Глеб Ретивых в составе с Андреем Красновым выиграл бронзу в командном спринте свободным стилем. 

Как сообщает пресс-служба ЦСП, в Дрездене завершился восьмой этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Победителями гонки стали итальянцы Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино, второе место заняли шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсен.

Отметим, что Глеб Ретивых в составе сборной страны выступает за Тюменскую область, Андрей Краснов представляет Санкт-Петербург.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в словенской Планице с 20 по 21 января.

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Теги: Глеб Ретивых

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