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Жителей Тюмени осудили за миллионные аферы с землей

12:53 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Группу лиц, виновных в мошенничестве с земельными участками, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2011 году Сергей Пушкарских изготовил фиктивную выписку из приказа совхоза им. Калинина о выделении ему в 1977 году в Тюмени земельного участка для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства. Он зарегистрировал на себя право собственности на участок и затем продал его.

Подобные выписки Пушкарских изготовил еще для трех лиц. Они стали собственниками трех участков земли, которые затем продали. Трое уже осуждены за мошенничество.

Кроме того, установлено, что родственники Пушкарских – Александр Пушкарский и Маргарита Кудрявцева - тоже незаконно завладели по земельному участку и реализовали его.

В результате действий указанных лиц департамент имущественных отношений Тюменской области в 2011 году лишился шести земельных участков в Тюмени общей площадью 13 тыс. кв. метров и кадастровой стоимостью более 11,5 млн рублей.

В 2015 году Сергей Пушкарских пытался помочь Владимиру Соловьеву оформить право собственности на земельный участок в Тюмени площадью 0,55 га кадастровой стоимостью более 46,9 млн рублей. Правовая экспертиза подлинность госакта не подтвердила, и право собственности на землю не было зарегистрировано.

Суд назначил Пушкарских четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Кудрявцева осуждена к трем годам лишения условно, Соловьев - к двум годам лишения свободы условно.

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Теги: земельные участки , мошенничество

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