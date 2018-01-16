Жительница Югры подарила мошеннику сто двадцать тысяч рублей

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42-летняя жительница Березовского района через банкомат перевела незнакомцу 121 тыс. рублей. На ее объявление о продаже дома на одном из сайтов в Интернете откликнулся мошенник.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Березовскому району, позвонивший мужчина пообещал перевести предоплату в размере 100 тыс. рублей. Он попросил женщину продиктовать номер банковской карты. Затем злоумышленник позвонил и пояснил, что для осуществления перевода денежных средств ему необходимо, чтобы женщина подошла к банкомату и произвела некоторые операции со своей банковской картой. Таким образом, женщина, выполнив все указания мошенника, лишилась денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейские Югры в очередной раз призывают проявлять бдительность и не выполнять никаких операций с банковскими картами по поручениям неизвестных лиц. Не передавать коды и данные от банковских карт третьим лицам.