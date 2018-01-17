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Программа капремонта в Тюменской области набрала темп

18:05 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Программа капремонта в Тюменской области набрала темп. Фото www.minstroyrf.ru

Исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, возникающие точки напряжения и проблемы в процессе ее реализации, а также пути их решения обсудили на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев с главами городов и районов региона.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, интегральный показатель выполнения программы определяют три города: Ишим, Тюмень и Тобольск, именно здесь сосредоточено наибольшее число многоквартирников, включенных в программу. Среди главных проблем в самом начале работы специалисты выделили недостаток серьезных и квалифицированных подрядчиков для выполнения проектных и собственно строительно-монтажных работ. Это тормозило темпы исполнения. Еще одним фактором, приводящим к нарушению сроков, стало то, что подрядчиков не пускали в квартиры при выполнении работ по замене коммуникаций.

Усилия органов власти и специалистов отрасли были направлены на устранение всех этих препятствий. За прошедший год программа набрала темп, удалось создать  реестр квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Сейчас в него входят 140 организаций, из них 20 - по ремонту и замене лифтового оборудования, 87 - по выполнению капитального ремонта и 33 - по проектированию.

Появилась конкуренция, что напрямую влияет на сроки и качество исполнения работ. Внесены изменения и в законодательство для решения проблемы недопуска в квартиры для выполнения предусмотренных планом капремонта работ. В случае возникновения такой ситуации многоквартирный дом может быть исключен из краткосрочного плана и передвинут в региональной программе на поздние сроки.

Темпы исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 2015-2017 годов, который должен быть завершен 18 октября 2018 года, на достаточно высоком уровне: выполнено 2017 видов работ и услуг, что составляет 39% от запланированных объемов. Параллельно начата работа по исполнению краткосрочного плана 2018-2020 годов со сроком окончания в 2020 году, в рамках которого планируется осуществить более семи тысяч видов работ и услуг.

Подводя итоги совещания, Владимир Якушев еще раз обратил внимание глав муниципалитетов, что программа капитального ремонта многоквартирных домов - одна из приоритетных и значимых.

"Это деньги наших граждан. Важно, чтобы мы ими распоряжались максимально эффективно и все запланированные работы проводились вовремя, в обозначенные законом сроки и, главное, качественно. Срывы недопустимы", - поставил задачу губернатор.

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Теги: Владимир Якушев , Вячеслав Вахрин , капитальный ремонт

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