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Поток медицинских туристов в регион растет

18:05 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта Медицинского города

За высокотехнологичной помощью к тюменским специалистам обращаются не только жители Ямала и Югры, но и других регионов России и стран. Если в 2014 году в  Областную клиническую больницу № 1, Медицинский город, МСЧ "Нефтяник" и Областной офтальмологический диспансер обратились 50 тыс. пациентов, проживающих за пределами Тюменской области, то в 2017 году их численность составила уже 80 тыс. человек.

Такие данные назвала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова на совещании с участием главных врачей четырех крупных лечебных учреждений, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На совещании обсудили исполнение поручения главы региона о развитии медицинского туризма, системы медицинской логистики и сервисного сопровождения пациентов, прибывающих в тюменские клиники.

По словам Инны Куликовой, якорями регионального здравоохранения, к которым проявляют интерес медицинские туристы, стали радионуклидная диагностика и терапия, позитронно-эмиссионная компьютерная томография. Востребованы радикальные лапароскопические операции при злокачественных новообразованиях, кардио- и торакальная хирургия, робот-ассистированные операции, лорхирургия, лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение катаракты и глаукомы.

Планомерно клиники занимаются развитием сервиса для медицинских туристов  и продвижением своих возможностей, в том числе с помощью специального портала. Сегодня по многим направлениям высокотехнологичной помощи тюменская медицина занимает лидирующие позиции. Здесь есть самое современное оборудование, а квалифицированные и известные уже за пределами региона врачи обладают серьезным опытом и владеют технологиями мирового уровня. Важно и то, что при качественном оказании высокотехнологичной медпомощи стоимость операций намного ниже, чем в европейских клиниках. Этот фактор является одним из ключевых при выборе тюменских учреждений у пациентов из других стран.

Ведущие клиники интегрируют свои ресурсы и планируют продвигать медицинские услуги за пределами региона под единым брендом "Медицинский город", развивать сеть медицинских представительств.

"Когда несколько лет назад в своем послании я говорил о том, что медицина региона должна стать отдельной отраслью экономики и условия для этого у нее есть, немногие в это верили. Теперь мы видим первые результаты системной работы. Растет поток пациентов из других регионов, осознанно выбирающих тюменские медицинские учреждения, увеличивается доход от платных услуг наших ведущих клиник, оказывающих высокотехнологичную помощь. Медицина становится серьезной отраслью региональной экономики. Необходимо активно заниматься продвижением наших возможностей на внешних рынках, в том числе в странах ближнего зарубежья", - поставил задачу губернатор.

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Теги: Владимир Якушев , здравоохранение , Инна Куликова , медицинский туризм

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