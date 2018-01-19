"Рубин" vs "Ценг Тоу"

Хоккейный клуб "Рубин" проведет домашний поединок с клубом "Ценг Тоу" из Цзилиня 18 января в 19 часов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Место в воротах займет Егор Назаров, второй голкипер - Николай Дремин. В первом звене сыграет ударная тройка команды Егор Иванов, Кравченко и Давыдов. Денис назначен капитаном команды.

В третьем звене Денис Иванов сыграет с Ерофеевым и Потякиным. Антон Кочуров отправлен в четвертое звено к юным партнерам - Угольникову и новичку команды Кожевникову.

Напомним, в дебютный сезон в лиге китайский клуб выиграл 5 из 9 матчей в сентябре. В октябре последовали семь поражений подряд, но затем "Ценг Тоу" преобразился и выиграл в ноябре 9 матчей из 11. А в декабре – 4 из 8.

Набрав 62 очка, "Ценг Тоу" занимает четырнадцатое место в таблице, опережая идущих двадцатыми рубиновцев на десять баллов. При этом, сибиряки провели на два матча больше.