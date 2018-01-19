Житель Лангепаса избил незнакомца и изнасиловал двух школьниц

Фото следственного комитета РФ

Молодого человека, обвиняемого в ряде преступлений, осудят в Лангепасе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 20-летний обвиняемый обманул и похитил у своей несовершеннолетней знакомой золотые украшения. Ювелирные изделия юноша сдал в ломбард, вырученные деньги потратил. Позже он избил на территории парка ранее не знакомого ему молодого человека. Спустя месяц обвиняемый распивал алкоголь с двумя несовершеннолетними девушками. Они поочередно стали жертвами насилия со стороны своего знакомого.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.