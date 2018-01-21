Полузащитник Максим Лаук покинул "Шинник" ради "Тюмени"

Максим Лаук из "Шинника" перешел в "Тюмень"

22-летний футболист ярославского "Шинника" Максим Лаук заключил контракт с ФК "Тюмень". Крайний полузащитник отправился вместе с командой на учебно-тренировочный сбор в Сочи.

Уроженец Омска занялся футболом в шесть лет. Примером для подражания стал отец. Смена клуба, по словам футболиста, связана с серьезными позициями тюменских футболистов. "У "Шинника" всегда были тяжелые матчи с тюменцами. Вспомнить даже разгромные 1:5 в прошлом сезоне, - рассказал Максим Лаук. - Я решил, что получал мало игрового времени в последнее время. В этот же момент получил приглашение пройти сборы с ФК "Тюмень". Этому очень обрадовался, и все сложилось так, как должно".

Многим болельщикам и зрителям Максим Лаук запомнился по голу в ворота "Тамбова". "Этот гол явно пока лучший в моей карьере. Александр Побегалов – наставник "Шинника" - перед стандартом попросил меня крутить в дальний угол. Все оказалось более удачно и мяч оказался в сетке. В Ярославле я нередко исполнял стандарты", - поделился он.

Основным образцом для подражания для Лаука является испанский "Реал Мадрид", сообщает пресс-службы ФК "Тюмень".