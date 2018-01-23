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Стали известны промежуточные итоги спартакиады тюменских вузов

12:05 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Команда медицинского университета заняла 1 место по итогам шахматных баталий, 2 место – у спортсменов из института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, третьими стали шахматисты из государственного университета.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, в этом году в вузовской спартакиаде принимают участие семь команд, среди которых есть опытные и дебютант - филиал Московского института государственного управления и права. В числе спортивных старожилов: Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск Прошлякова.

За четыре дня команды сыграли в шахматы, настольный теннис и дартс, стреляли из пневматической винтовки. Дартс для команд преподавателей закончился победой индустриального университета. Второе и третье места у спортсменов из ТВВИКУ и ТюмГУ соответственно.

Стрельба из пневматической винтовки была по количеству очков спорной, но перевес оказался у команды преподавателей из ТюмГУ.  Второе место заняли спортсмены из института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, третьими признаны  команда преподавателей из ТВВИКУ.

Соревнования по волейболу состоятся 23 января в 16 часов по адресу: ул. Ленина, 6. Впереди у преподавательских команд состязания по мини-футболу.  Мужская половина  команд начнет игру 29 января в 17 часов по адресу: ул. Володарского, 38.

Вслед за преподавательскими командами начнут соревноваться студенты тюменских вузов. Для них определены семь видов спорта. Какие вузы Тюмени попали в число призеров, кто  завоевал титул "Самого спортивного учреждения высшего образования", станет известно к началу лета.

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Теги: преподаватели , спартакиада вузов , студенты

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