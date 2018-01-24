Хоккеисты из Югры усилят ХК "Рубин"

фото: Хоккейный клуб «Рубин» (Тюмень)

В стан выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменского "Рубина", в рамках договора о сотрудничестве, из ханты-мансийской "Югры" были командированы четверо нападающих, сообщает пресс-служба клуба.

Один из них - остроатакующий форвард Павел Варфоломеев. В 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной лиги он набрал 26 очков по системе "гол+пас" (13+13), став лучшим бомбардиром северного клуба. В поединке на выезде с рижским "Динамо" 22 января 66-й номер сравнял счет в начале третьего периода (1:1). В итоге югорчане победили в овертайме (2:1).

Отметим, что за последние несколько лет Варфоломеев уже неоднократно приезжал в "Рубин". В плей-офф высшей лиги прошлого сезона Павел забросил три шайбы (3+2).

Продолжит сезон в родном городе и воспитанник тюменского хоккея, нападающий Александр Тимирёв. В первой половине сезона он выступал за чеховскую "Звезду", заработав 21 балл (11+10). Успел Александр принять участие и в гостевом поединке рубиновцев с альметьевским "Нефтяником".

Второй раз за сезон был командирован в "Рубин" 21-летний Архип Неколенко. В этом чемпионате ВХЛ он также играл за питерскую команду "СКА-Нева", набрав в 19 матчах 5 очков (2+3).

Выступал в нынешнем сезоне за казанский "Барс", а также "Нефтяник" из Альметьевска и Артём Михеев. В КХЛ в составе "Югры" Михеев провел 28 встреч.