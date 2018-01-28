up

28.01.2018 воскресенье

USD 55,8288

EUR 69,6073

В Тюмени -8..-10 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Сорокинском районе планируют открыть деревообрабатывающее предприятие

18:01 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Деревообрабатывающее производство планируют создать на базе существующего потребительского кооператива в Пинигинском поселении Сорокинского района. Об этом сообщил глава администрации поселения Сергей Рачев на совещании в администрации района. 

На совещание главы поселений обсуждали пути улучшения инвестклимата. Так, в нескольких поселках рассматривают вопросы по созданию шиномонтажных мастерских, открытию магазинов, оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

Среди вопросов, которые необходимо решать, названы отток трудоспособного населения из деревень, недостаточный уровень информированности жителей о реализуемых программах поддержки и низкий уровень стартового капитала для развития собственного бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: деревообработка , инвестклимат , Сорокинский район

Последние новости

19:30 Футболисты ФК "Тюмень" вернулись из Сочи
18:52 Тюменские биатлонисты Логинов и Гараничев заняли пьедестал почета на чемпионате Европы
18:01 В Сорокинском районе планируют открыть деревообрабатывающее предприятие
18:00 28 января - события дня
17:13 Молодежь Тюмени сразилась в творческом проекте "Студень"
17:07 Жительница Мурманской области отсудила у мужа входную дверь при разводе
16:40 Тюменские медики восстанавливают зрение по новым методикам
16:27 Семьдесят четыре года назад Ленинград был полностью освобожден от блокады
16:24 Чиновники Черноморского района Крыма посмотрели на работу тюменских коллег
15:45 Автоинспекторы региона спасли замерзающих водителей
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Политика

"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Экономика

В Сорокинском районе планируют открыть деревообрабатывающее предприятие

Биокорм для рыб начнут выпускать в Ялуторовске

Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году

Общество

28 января - события дня

Молодежь Тюмени сразилась в творческом проекте "Студень"

Жительница Мурманской области отсудила у мужа входную дверь при разводе

Спорт

Футболисты ФК "Тюмень" вернулись из Сочи

Тюменские биатлонисты Логинов и Гараничев заняли пьедестал почета на чемпионате Европы

Владислав Третьяк посмотрит игру тюменского "Рубина"

Происшествия

Автоинспекторы региона спасли замерзающих водителей

Сто случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в гимназии Хабаровского края

Тобольские полицейские задержали черного лесоруба
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+