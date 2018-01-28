В Сорокинском районе планируют открыть деревообрабатывающее предприятие

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Деревообрабатывающее производство планируют создать на базе существующего потребительского кооператива в Пинигинском поселении Сорокинского района. Об этом сообщил глава администрации поселения Сергей Рачев на совещании в администрации района.

На совещание главы поселений обсуждали пути улучшения инвестклимата. Так, в нескольких поселках рассматривают вопросы по созданию шиномонтажных мастерских, открытию магазинов, оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

Среди вопросов, которые необходимо решать, названы отток трудоспособного населения из деревень, недостаточный уровень информированности жителей о реализуемых программах поддержки и низкий уровень стартового капитала для развития собственного бизнеса.