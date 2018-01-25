Уралец оформил на себя фиктивную тюменскую фирму

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Жителя Свердловской области осудят за регистрацию фиктивной фирмы в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 25-летний житель п. Юшала в одной из социальных сетей увидел объявление о вакансии директора. Работа заключалась в регистрации на себя фирмы за денежное вознаграждение.

Молодой человек приехал в Тюмень, получил от дельца пакет документов и обратился в налоговую инспекцию для регистрации организации. Налоговая инспекция внесла необходимые записи в единый государственный реестр юридических лиц, и свердловчанин стал учредителем и генеральным директором фирмы. После этого лжедиректор открыл в банке счет, пароль и ключ от которого передал дельцу.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Ему грозят исправительные работы на срок до двух лет.

Материалы дела в отношении дельца выделены в отдельное производство для его установления.