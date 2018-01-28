Автоинспекторы региона спасли замерзающих водителей

Автоинспекторы региона спасли замерзающих водителей/Фото УМВД России по Тюменской области

Водителям в Уватском, Тюменском и Ишимском муниципальных районах помогли сотрудники ГИБДД, контролируя в усиленном режиме федеральные и региональные трассы Тюменской области.

На 338-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы доставили водителю сломавшегося грузовика, следующего из Екатеринбурга в Сургут, запасные части и регулировали движение вручную, пока водитель устранял поломку.

На трассе Тюмень-Омск инспекторы ДПС организовали эвакуацию сломавшегося из-за мороза грузовика "Ниссан", ехавшего из Сугрута в Омск, а также помогли завести автомобиль водителям-дальнобойщикам из Красноярска и Челябинской области, обогрев замерзающих людей в патрульных автомобилях и напоив чаем.

Помощь пришла вовремя благодаря патрулированию трасс полицейскими в усиленном режиме и оперативному обращению автомобилистов за помощью через других участников дорожного движения.

Тюменские автоинспекторы информируют водителей на загородных трассах об алгоритме оперативного обращения за помощью в морозы, напоминая через СИ-БИ-радиостанции и при личном общении о том, как нужно поступать в случае поломки машины на трассе.

Даже если двигатель машины продолжает работать, перед выходом из салона необходимо надеть теплые вещи, шапку, перчатки и обувь, выставить знак аварийной остановки, попросить проезжающих мимо водителей сообщить о них сотрудникам ГИБДД. Помощь придет незамедлительно, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.