Объем привлеченных средств ВТБ в Тюмени вырос в 2017 году

Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

За 2017 год портфель привлеченных средств корпоративных клиентоврегионального операционного офиса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вырос на 66%, до 42,9 млрд рублей (рост средств среднего бизнеса 133%, крупного – 283%).

Срочные депозиты юридических лиц выросли на 24%, до 27,0 млрд рублей, средства до востребования – в четыре раза, до 15,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

По словам управляющего корпоративным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Натальи Белокопытовой, привлекательные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам для клиентов, а также надежность банка обеспечивают приток новых клиентов и как следствие рост остатков по депозитам и рост объемов транзакционного бизнеса регионального отделения.

За 2017 год ВТБ в Тюмени привлек на обслуживание 214 новых клиентов крупного и среднего бизнеса. В региональном подразделении банка сейчас обслуживается более 700 предприятий и организаций.

Объемы привлечения в срочные депозиты с января по декабрь 2017 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обороты по расчетным и текущим счетам корпоративных клиентов ВТБ вТюменской области, ХМАО и ЯНАО за 2017 год выросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.