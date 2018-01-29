Юные волейболисты Уватского района получили новый инвентарь

sprint-vikulovo.ru

24 комплекта формы, мячи, тренажер для отработки нападающего удара и другое оборудование передала Федерация волейбола Тюменской области детско-юношеской спортивной школе Уватского района.

Торжественное вручение состоялось на открытии первенства школы по волейболу, сообщает районная администрация.

"В Уватском районе волейболом занимаются 180 ребят. Наиболее всего этот вид спорта развит в Горнослинкино, Туртасе, Демьянском и Демьянке. Весь инвентарь будет распределен между этими командами", – рассказал директор ДЮСШ Василий Софронов.