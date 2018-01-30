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В Викуловском районе готовят семена на будущий урожай

17:27 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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План засыпки семян под урожай 2018 года выполнен полностью в Викуловском районе. Однако семенной материал нужно доводить до стандартных посевных кондиций. 

Как сообщает районная администрация, на проверку в Россельхозцентр сданы 7 тыс. 300 т. семян. Выявлено 2 тыс. 413 т. кондиционных семян, что составляет 33%.

100% обеспеченность пригодными на посев зерновыми в ООО "Чапаева", ИП Романова А.В., ООО "Радиус Агро", крестьянских хозяйствах  Васькин И. Н. и "Рассвет". 

Работа над посевным материалом продолжается.

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Теги: АПК , Викуловский район , посевная

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