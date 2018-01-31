Участковые избиркомы Тюменской области проверили на доступность для маломобильных групп населения

90 процентов участковых избиркомов Тюменской области готовы к выборам/Фото ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Мониторинг участковых избирательных комиссий провели активисты "Молодой гвардии" в Тюменской области.

В течение января молодогвардейцы проверили все участковые избирательные комиссии (УИК) в Тюмени на доступность для маломобильных групп населения. Проверки прошли в УИКах Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и в 21 муниципальном районе Тюменской области.

Цель мониторинга - создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Активисты анализировали состояние пандусов, проверили наличие лифта, специально оборудованных парковочных мест и работу кнопки вызова персонала. На некоторых участках отсутствуют тактильные знаки для слабовидящих и парковочные места для инвалидов, а также не работают кнопки вызова персонала.

"90 процентов избирательных комиссий в Тюменской области полностью оборудованы. Все несоответствия мы отметили, данные будут отправлены в Центральную избирательную комиссию для устранения нарушений. Мы считаем, что каждый должен иметь возможность реализовать своё избирательное право", - отметил заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Он отметил, что молодогвардейцы проверили более 500 УИК.