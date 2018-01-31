В соцсетях проходит акция в поддержку российских спортсменов

#РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ. фото из группы ВКонтакте

Стать частью общероссийского флешмоба в поддержку российской сборной на Олимпийских играх-2018 можно, прислав фото и видео в соцсети с хэштегом #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ.

Организаторы будут выбирать лучшую публикацию и отправлять ее автору ценный приз от партнеров: фанатскую атрибутику, сувениры, приятные подарки.

#РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ. фото из группы ВКонтакте

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно выложить фото или видео с сердцем в поддержку нашей олимпийской сборной в свой аккаунт в соцсети с хэштегом #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ. Победитель каждого дня выбирается из сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.