Сбитень "Без мельдония" и вареники "Российские победные" тюменцы попробуют на Цветном бульваре

admtyumen.ru

Тюменцы поддержат российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пхенчхане. Митинг-концерт "Канун начала Зимних Олимпийских игр" начнется на Цветном бульваре 3 февраля в 11 часов.

Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы на главной площадке Тюмени вместе с жителями города обратятся к спортсменам, которые хоть и под нейтральным флагом, будут защищать спортивную честь страны, поставят новые рекорды, продемонстрируют непреодолимую силу воли к победе.

О своем желании поддержать олимпийцев сообщили начинающие спортсмены, представители общественных организаций, студенческие организации. Уже известно, что участники митинга подготовили транспаранты и плакаты, на которых разместили свои пожелания. Как рассказал президент Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Андрей Потапов, это мероприятие для неравнодушных людей.

"Наша задача – консолидировать тюменцев, желающих выразить солидарность спортсменам, которым запретили участвовать в Олимпиаде и тем ребятам, которые поедут в Пхенчхан. В митинге-концерте примут участие именитые спортсмены, известные общественные деятели. Тюменцев ждет насыщенная культурная и спортивная программа – будут открыты импровизированные площадки по биатлону, лыжам", - рассказал он.

К сожалению, должной поддержки у россиян во время самих состязаний не будет – организаторы МОК запретили проносить болельщикам флаги, использовать государственную символику, не прозвучит гимн России и в случае победы наших ребят, но, как говорят тюменцы, каждый спортсмен, который выступит в Пхенчхане, – уже герой.

"Люди, которые принимали решение о недопуске российской сборной, скорее всего, рассчитывали, что нашу страну это расстроит, но я считаю, что мы не должны падать духом и поддаваться. Надо объединиться и показать, что нас нельзя сломить. Этим митингом-концертом мы покажем нашим спортсменам, что мы с ними независимо от решения МОК", - подчеркнул Андрей Потапов.

Список участников Олимпиады-2018 размещен на официальном сайте, но в него не попали признанные лидеры спорта, которые никогда не были обвинены в использовании запрещенных препаратов. Также вызывает недоумение, что разбиты пары фигуристов, которые неоднократно занимали пьедестал почета.

Всех, кто болеет за российских спортсменов, ждут 3 февраля на Цветном бульваре. Творческие коллективы подготовили концертную программу, будет работать бесплатная полевая кухня. Директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Ерёмина сообщила, что представители сферы общественного питания приготовили для тюменцев–участников мероприятия специальные блюда.

admtyumen.ru

"Тюменские предприниматели предложат участникам митинга блюда с веселыми названиями. В меню будут пельмени с начинкой из свинины, говядины, щуки и курицы. Вареники с капустой под названием "Российские победные", с творогом "За Легкова", с картофелем и грибами "За Белова", вареники с вишней. Будут различные горячие безалкогольные напитки старорусской и старосибирской традиции: сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", медовуха "Выстрел", а также узвар. Мы можем только смеяться в лицо МОК и его решению, высмеять эту ситуацию. Пельмени – наш допинг. Мы болеем за своих спортсменов и готовы их поддержать пусть даже таким, может быть, нетрадиционным способом", - пояснила она.

3 февраля на Цветном бульваре тюменцы смогут выиграть билеты на этап Кубка мира по биатлону. Здесь будет работать отдельная площадка "Открой свою Тюмень". Все желающие проверят знания о Тюмени в целом и о тюменском спорте в частности. Как сообщили разработчики приложения, некоторые вопросы о тюменских спортсменах прозвучат и со сцены. Самым эрудированным горожанам и гостям Тюмени вручат ценные призы и билеты на этап Кубка мира по биатлону, который состоится в тюменской "Жемчужине Сибири" 22-25 марта 2018 года. Шанс выиграть билет будет и у активных пользователей этого приложения. С 3 по 9 февраля на этой платформе объявлена Неделя спорта - каждая игра будет начинаться с предложения выбрать одну из категорий: "Олимпийская Тюмень" или "О, спорт, ты - мир".

Напомним, митинг-концерт состоится 3 февраля на Цветном бульваре. Начало в 11 часов.