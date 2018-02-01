Ямалец до смерти избил свою супругу

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, обвиняемого в убийстве супруги, осудят в Красноселькупском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в декабре 2017 года в с. Красноселькуп 45-летний мужчина жестоко избил супругу. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Неоднократно судимый мужчина прибыл из другого региона страны в c. Красноселькуп в марте 2017 года. После заключения брака с потерпевшей неоднократно избивал ее.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.