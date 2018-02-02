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Владимир Якушев: завод "Ростсельмаш" показывает пример реального импортозамещения

18:39 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Выставку современной сельхозтехники отечественного производства осмотрел губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону.

"Завод "Ростсельмаш" - давний и надежный партнер нашего региона, наши сельхозтоваропроизводители с ним очень хорошо знакомы. Когда произошел серьезный скачок курса валют, тюменские аграрии стали отказываться от импортной техники и начали достаточно активно приобретать сельхозмашины, произведенные на этом заводе. Но дело не только в цене. После того, как завод стал выпускать комбайны пятого и последующих поколений, отзывы о них хорошие. Сегодня "Ростсельмаш" выпускает комбайны уже седьмого поколения", - отметил губернатор.

Государство активно поддерживает отечественного производителя сельхозтехники, подчеркнул Владимир Якушев.

"Это реальное импортозамещение. Хотя нужно отметить, что в отечественных сельскохозяйственных машинах еще есть определенная доля импортных агрегатов. В первую очередь это все, что связано с пневматикой. Двигатели производит совместное предприятие. Поэтому "Ростсельмашу", на котором трудятся около 10 тысяч человек, есть, к чему стремиться", - сказал губернатор

Необходимо отметить, что в агропромышленном комплексе Тюменской области доля зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов производства "Ростсельмаша" составляет около 60%. Напомним, в марте 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и заводом "Ростсельмаш". В январе 2017 года завод "Ростсельмаш" отгрузил в Тюменскую область очередную партию своей продукции - 40 единиц сельхозтехники, в том числе 30 зерноуборочных комбайнов.

Напомним, на заводе "Ростсельмаш" под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание президиума Государственного совета РФ, посвященное развитию региональной промышленности. Владимир Якушев выступит на заседании с основным докладом.

"Развитие региональной промышленности - очень важная тема. Промышленные предприятия помогают нашим регионам совершать индустриализацию, двигаться вперед в реализации важнейших инвестиционных проектов", - подчеркнул Владимир Якушев.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , Владимир Якушев , Госсовет РФ , импортозамещение , промышленность , сельхозтехника

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