Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

Фото ИА "Тюменская линия"

Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности, большинство собственников и руководителей промышленных предприятий отмечают дефицит квалифицированных кадров. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании президиума Государственного совета РФ, которое проходит в Ростове-на-Дону под председательством президента России Владимира Путина.

"По инициативе Агентства стратегических инициатив и при поддержке администрации Президента в 21 регионе России реализован проект по внедрению кадрового стандарта обеспечения промышленного роста, который закладывает основные требования по подготовке и оценке подготовки кадров, которым должен соответствовать регион, а главное - создает критически важную связку: бизнес как заказчик, регион и образовательное учреждение. В рамках развития этой работы предлагается реализовать этот проект во всех субъектах Российской Федерации", - сказал Владимир Якушев. Тюменская область также вошла в число пилотных регионов и является участником данного проекта, отметил губернатор.

"Мы предлагаем внедрить модель подготовки кадров в средних специальных учебных заведениях с активным привлечением промышленных предприятий и инвесторов. Вот его основные элементы.

Первое. Формирование наблюдательных советов при средних специальных учебных заведениях с введением в их состав руководителей наиболее современных крупных предприятий и отраслевых инвесторов. Второе. Предоставление таким советам полномочий по аттестации преподавателей и корректировке структуры и содержания учебного плана. Третье. Организация взаимного обмена стажировками между учебными заведениями и предприятиями", - отметил Владимир Якушев.

По его словам, ключевые сотрудники предприятия должны направляться на период до трех месяцев для работы в качестве преподавателей в профильном учебном заведении с сохранением оплаты труда по месту постоянной работы. А преподаватели прошедшие аттестацию, должны регулярно стажироваться на предприятиях.

"Эта модель апробирована в Тюменской области и показала достаточно хорошие результаты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко