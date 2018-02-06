В Уватском районе организуют обучение начинающих предпринимателей

Фото: sas.utmn.ru

Около 30 слушателей прошли обучение основам предпринимательской деятельности на районном семинаре в Увате. Участие в нем приняли безработные граждане, которые планируют открыть свое дело, и начинающие предприниматели.

Как сообщает администрация Уватского района, организаторы стремились не только вооружить активных людей необходимыми знаниями о бизнесе, но и создать условия для коммуникации и обмена опытом.

Начальник районного отдела экономики и стратегического развития Елена Давшевская подробно рассказала о том, как выбрать сферу деятельности в бизнесе и какие могут возникнуть риски. А главный специалист отдела Анастасия Новикова подсказала участникам, где взять начальный капитал.

Директор Уватского представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Любовь Шехирева выступила с темой "Выбор вида организационно-правовой формы собственности предприятия".

8 февраля состоятся экскурсии на успешные предприятия малого и среднего бизнеса.