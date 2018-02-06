В Тобольске осудили полицейских за взятки от спа-салона

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудников полиции, виновных в получении взятки, осудили в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в январе 2017 года полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из спа-салонов Тобольска. Начальник отдела уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" Игорь Белозерцев и его заместитель Денис Ефремов предложили управляющей заведения ежемесячно выплачивать им 100 тыс. рублей. За эту сумму они обещали не выявлять правонарушения, предупреждать о предстоящих проверках и сократить проверки в целом.

Женщина сначала согласилась и передала полицейским в общей сложности 50 тыс. рублей, затем обратилась в оперативно-разыскную часть собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. Под контролем областного УМВД управляющая перечислила на банковскую карту 100 тыс. рублей. Белозерецев и Ефремов в апреле 2017 года были задержаны. Через два месяца их уволили со службы в связи с утратой доверия.

Суд назначил Белозерцеву и Ефремову (каждому) 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Учитывая, что полученные в качестве взяток 100 тыс. рублей полицейскими были уже потрачены, то суд взамен постановил конфисковать принадлежавшие им 100 тыс. рублей в доход государства.