В Нефтеюганском районе легковушка залетела под КамАЗ

ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб в результате дорожной аварии в Нефтеюганском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, на 581 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают личность погибшего, обстоятельства произошедшего.