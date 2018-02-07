Водитель из Красноярска пытался подкупить тюменского инспектора ДПС

sledcom.ru

Два уголовных дела по фактам дачи взяток инспекторам ДПС возбуждили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 3 февраля 2018 года 31-летний житель Красноярска, лишенный права управления автомобилем, попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 2 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация произошла на следующий день. 23-летний гражданин Азербайджана передал инспектору ДПС взятку в размере 1 тыс. 50 рублей, желая избежать ответственности за неуплату ранее наложенных административных штрафов в установленный срок.

Преступные действия подозреваемых пресекли сотрудники правоохранительных органов. Расследование уголовных дел продолжается.