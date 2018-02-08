Житель Тазовского района зарезал своего друга

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Мужчину, обвиняемого в убийстве друга, осудят в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в августе 2017 года в с. Антипаюта ссора во время застолья закончилась поножовщиной. 29-летний обвиняемый ударил ножом своего друга. От полученной раны 25-летний мужчина скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.