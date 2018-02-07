В Ханты-Мансийске задержали трех воров за несколько минут

rosgvard.ru

Трех магазинных воров задержали сотрудники Росгвардии в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники были пойманы в одном и том же торговом учреждении с разницей в несколько минут, при этом каждый из них действовал обособленно.

Сотрудники полиции прибыли в магазин для отработки сообщения о краже, совершенной 18-летний парнем. Пока шло разбирательство, один из росгврадейцев заметил женщину, также пытавшуюся обокрасть прилавок. Едва прошла минута с момента ее задержания, как прямо на глазах у стражей правопорядка еще один молодой человек осознанно пронес неоплаченный товар мимо кассы.

Все вышеперечисленные граждане были переданы полиции.