Почтальона из Голышманово осудили за активацию карт оплаты сотовой связи

Фото следственного комитета РФ

Штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства назначил суд бывшей сотруднице Голышмановского почтампта. Кроме того, суд взыскал невозмещенный ущерб в сумме 204 тыс. рублей.

Она признана виновной в присвоении, краже и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, оператор связи должна была распространять карты экспресс-оплаты сотовой связи через отделения почтовой связи. С марта по ноябрь 2017 года она обналичила несколько тысяч карт оплаты сотовой связи. Общий размер причиненного ущерба составил 220 тыс. рублей. В декабре 2017 года оператор связи была уволена в связи с утратой доверия. В ходе расследования установлено, что женщина активировала карты экспресс-оплаты через сим-карту мужа и переводила денежные средства на его банковскую карту, а затем распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Супруг об этом не знал.

В ходе следствия и суда обвиняемая признала вину по всем инкриминируемым ей статьям и раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба прокуратуры Голышмановского района.