up

8.02.2018 четверг

USD 56,9533

EUR 70,531

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Находящийся в бегах югорчанин застрелил двух охотников

15:43 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, осудят в Кондинском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в декабре 2017 года на территории Леушинского лесничества на месте обгоревшей охотничьей избы были обнаружены останки двух жителей поселка Мортка. В домике с разрешения владельца проживал мужчина, находящийся в розыске за совершение преступлений. В качестве платы он получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь.

В ноябре хозяин избушки вместе с приятелем и беглецом распивали алкоголь. В процессе застолья произошла ссора, обвиняемый застрелил мужчин, после чего поджег избушку и скрылся. 1 февраля его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Мужчину задержали в Советском районе.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц.  Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме этого органами внутренних дел в отношении обвиняемого расследуются уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств и причинения жителю Кондинского района тяжкого вреда здоровью. Данные преступления были совершены ранее.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: убийство , Югра

Последние новости

16:49 Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры
16:38 Облдума поддержала введение дополнительных мер поддержки репрессированных
16:27 Пожарные локализовали возгорание на тюменском хладокомбинате Фото
16:16 Эксперты Сколково приглашают на конкурс тюменские стартапы
16:05 Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов
15:54 В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России
15:43 Находящийся в бегах югорчанин застрелил двух охотников
15:32 Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты
15:21 Тоболяк устроил из своей квартиры наркопритон
15:10 Алексей Ягудин: зрители и без флага поймут, из какой страны спортсмены
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор Владимир Якушев поздравил жителей региона с днем российской науки

Владимир Якушев: у России есть прекрасный кадровый резерв

Система по предотвращению и ликвидации ЧС Тюменской области показала свою эффективность

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

Жители региона стали чаще брать ипотеку и автокредиты

Новые автобусы поступили в школы Ишимского района

Общество

Облдума поддержала введение дополнительных мер поддержки репрессированных

Пожарные локализовали возгорание на тюменском хладокомбинате

Эксперты Сколково приглашают на конкурс тюменские стартапы

Спорт

Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры

В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России

Алексей Ягудин: зрители и без флага поймут, из какой страны спортсмены

Происшествия

Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов

Находящийся в бегах югорчанин застрелил двух охотников

Тоболяк устроил из своей квартиры наркопритон
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+