Находящийся в бегах югорчанин застрелил двух охотников

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Мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, осудят в Кондинском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в декабре 2017 года на территории Леушинского лесничества на месте обгоревшей охотничьей избы были обнаружены останки двух жителей поселка Мортка. В домике с разрешения владельца проживал мужчина, находящийся в розыске за совершение преступлений. В качестве платы он получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь.

В ноябре хозяин избушки вместе с приятелем и беглецом распивали алкоголь. В процессе застолья произошла ссора, обвиняемый застрелил мужчин, после чего поджег избушку и скрылся. 1 февраля его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Мужчину задержали в Советском районе.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме этого органами внутренних дел в отношении обвиняемого расследуются уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств и причинения жителю Кондинского района тяжкого вреда здоровью. Данные преступления были совершены ранее.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.