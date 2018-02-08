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Житель Упоровского района угнал машину, чтобы доехать до дома  

17:00 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Упоровском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился 56-летний житель Упоровского района, у которого около магазина угнали машину. Потерпевший оставил ключи в замке зажигания автомобиля, а когда вышел, то автомобиля уже не было.

Полицейские обнаружили пропавший автомобиль около одного из домов села Пятково. Подозреваемым в угоне оказался ранее не судимый 27-летний знакомый потерпевшего. Он пояснил, что увидел открытый автомобиль около магазина, чтобы доехать до дома воспользовался транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги: угон , Упоровский район

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