В Ишиме директор охранной фирмы задолжал работникам почти полмиллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя охранного предприятия осудят за невыплату зарплаты работникам в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, житель Санкт-Петербурга приобрел ишимское частное охранное предприятие "Юстас". Вскоре после этого он уехал из Ишима, оставив работников без зарплаты. Общая сумма задолженности перед 22 охранниками составила более 445 тыс. рублей. В ходе следствия директор добровольно выплатил девяти работникам задолженность по оплате труда в общей сумме свыше 112 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.