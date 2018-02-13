В Тюменскую область прибыл командующий Уральским округом Росгвардии

admtyumen.ru

В правительстве Тюменской области состоялась рабочая встреча губернатора Владимира Якушева и командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александра Попова, который прибыл в регион с ознакомительным визитом.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионального управления Росгвардии и исполнительных органов власти Тюменской области по обеспечению правопорядка и законности на территории субъекта Российской Федерации.

Александр Попов отметил, что в Тюменской области совместная работа Росгвардии и органов власти выстроена эффективно, поблагодарил главу области за участие в решении социальных вопросов, укреплении материально-технической базы подразделений. "Это важно для успешного завершения проводимых мероприятий по реформированию и выполнению задач, поставленных перед войсками Росгвардии", - сказал он.

Владимир Якушев выразил уверенность в продолжении сотрудничества. "Безопасность граждан, защита их жизни и здоровья - приоритет для правительства Тюменской области", - подчеркнул губернатор.

﻿ admtyumen.ru 1 /